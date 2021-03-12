Jandarmanın düzenlediği operasyonda 60 kilogram bonzai ele geçirildi
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Jandarmanın düzenlediği operasyonda 60 kilogram bonzai ele geçirildi

12.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:02

Jandarma ekiplerinin dedektör köpek Atak'ın da katılımıyla bagajında 60 kilogram bonzai ele geçirdiği taksinin şoförü tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin dedektör köpek Atak'ın da katılımıyla bagajında 60 kilogram bonzai ele geçirdiği taksinin şoförü tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen uyuşturucu maddenin, dikkat çekmemek için gece yarısı taksiyle torbacılara dağıtıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmayla plakası belirlenen taksiyi takip eden ekipler, yolcu almadan kentin ıssız yerlerinde saatlerce boş hareket eden aracı Şişli'de durdurdu.

Dedektör köpek Atak'ın da katıldığı aramada aracın bagajında 60 kilogram bonzai ele geçirildi. Ticari taksi şoförü C.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ekipler, şüpheli C.A. ile bağlantılı olan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 60 kilogram bonzai ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonda 60 kilogram bonzai ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonda 60 kilogram bonzai ele geçirildi
Jandarmanın düzenlediği operasyonda 60 kilogram bonzai ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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