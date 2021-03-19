İSTANBUL'DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasada sıkça tüketilen bir hazır kahve markasıyla ambalajlayarak 'sade, ikisi bir arada, üçü bir arada" gibi şifrelerle sokak sokak dolaşmak suretiyle pazarlayan M.Ç.