İSTANBUL'DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
19.03.2021 08:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:11
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasada sıkça tüketilen bir hazır kahve markasıyla ambalajlayarak 'sade, ikisi bir arada, üçü bir arada" gibi şifrelerle sokak sokak dolaşmak suretiyle pazarlayan M.Ç.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi piyasada sıkça tüketilen bir hazır kahve markasıyla ambalajlayarak 'sade, ikisi bir arada, üçü bir arada" gibi şifrelerle sokak sokak dolaşmak suretiyle pazarlayan M.Ç.?nin kullandığı araca Eyüpsultan'da dedektör köpeği AVCI'nın desteğiyle gece yarısı baskın düzenledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı