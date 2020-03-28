İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim
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Jandarma, İstanbul

İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim

İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için yayımladığı hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında;

28.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:24
İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim

İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için yayımladığı hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmak yasaklamasının ardından belirtilen faaliyetleri engellemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı 'İl ve ilçelerde hafta sonları vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmak yasaklanacak, il ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek' şeklindeki genelgesinin ardından sorumluluk bölgelerinde belirtilen faaliyetleri engellemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri özellikle mesire alanlarının fazla olduğu Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Sarıyer, Şile ilçeleri başta olmak üzere tüm sorumluluk alanında yapılan denetimlerde salgının önlenmesine yönelik olarak piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızı uyarmak ve engellemek maksadıyla bu alanlarda kontrollerini yoğunlaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piknik yapmaya müsait alanların iç bölgelerinin denetimini drone yaptığı görüldü. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, vatandaşlarımıza korona virüs (Covid-19) salgını konusunda sosyal izolasyonun önemi hatırlatılarak bu konuda uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların ise söz konusu ikazlara riayet ederek gerekmedikçe evden çıkmadıkları ve toplu alanlarda bulunmadıkları görüldü.

İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim

Kaynak: İHA

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İstanbul'da jandarmadan sıkı denetim

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