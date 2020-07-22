İstanbul'da Jandarmadan korona denetimi İstanbul'da Jandarmadan korona denetimi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde geniş çaplı korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı yönünde denetimlerde bulundu.

İstanbul'da Jandarmadan korona denetimi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde geniş çaplı korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı yönünde denetimlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 22 Temmuz günü ülke genelinde korona virüse karşı alanın tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetimler yapılması yönünde genelge yayınladı. Genelgeyle birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde geniş çaplı denetimlerde bulundu. Denetimlere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Su Altı Arama Kurtarma Timlerinin (326 Tim) ve (bin 36) personelin katılımıyla; toplu taşıma yapan araçlar, berber, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, plaj, otel, pazar yeri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince yapılan uygulama esnasında, İçişlerinin Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlarda belirtilen esaslar çerçevesinde; toplu taşıma yapan araçlar, berber, lokanta, kahvehane, plaj, kır bahçesi, otel, pazar yeri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taşımacılığı göz önünde bulundurularak, uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, trafik kurallarına riayet etmeleri ve korona virüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde yolda fazladan yolcu almamaları konusunda uyarıldı. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerdeki yolculardan bazılarına maske takma zorunluluğunu ihmal ettiklerinden dolayı idari yaptırım kararı uygulandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca bu tür denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA