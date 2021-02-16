Son dakika haber | Jandarmadan kış lastiği ve Kovid-19 denetimi
Son dakika haberleri... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarda kış lastiği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarda kış lastiği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Ekipler, Habipler Bağlantı Yolu üzerinde toplu taşıma araçlarını durdurarak, sürücüler ile yolcuların HES kodlarını kontrol etti.
Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, Kovid-19 tedbirleri konusunda sürücü ve yolcuları bilgilendirdi.
Öte yandan ticari amaçla yük ve eşya taşımacılığı yapan araçları da durduran ekipler, kış lastiği denetimi yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel