Son dakika haber | Jandarmadan kış lastiği ve Kovid-19 denetimi
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Son dakika haber | Jandarmadan kış lastiği ve Kovid-19 denetimi

16.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:40

Son dakika haberleri... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarda kış lastiği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarda kış lastiği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Ekipler, Habipler Bağlantı Yolu üzerinde toplu taşıma araçlarını durdurarak, sürücüler ile yolcuların HES kodlarını kontrol etti.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, Kovid-19 tedbirleri konusunda sürücü ve yolcuları bilgilendirdi.

Öte yandan ticari amaçla yük ve eşya taşımacılığı yapan araçları da durduran ekipler, kış lastiği denetimi yaptı.

Son dakika haber | Jandarmadan kış lastiği ve Kovid-19 denetimi
Son dakika haber | Jandarmadan kış lastiği ve Kovid-19 denetimi
Son dakika haber | Jandarmadan kış lastiği ve Kovid-19 denetimi
Son dakika haber | Jandarmadan kış lastiği ve Kovid-19 denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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