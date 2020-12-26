İstanbul'da helikopterli trafik denetimi
26.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:59
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi sabahında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cumartesi sabahında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Hafta sonu kısıtlaması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetimler gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı