Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
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Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim

Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: 17 günlük tam kapanma ile birlikte Jandarma ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarındaki denetim noktalarında şehirlerarası seyahat eden yolcuların kimlik, bilet, HES kod ve seyahat izin belgelerini kontrol etti.

17 günlük tam kapanma ile birlikte Jandarma ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarındaki denetim noktalarında şehirlerarası seyahat eden yolcuların kimlik, bilet, HES kod ve seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Kabine toplantısı sonrası alınan tam kapanma ile birlikte seyahat yasağı kararı da çıktı. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşların şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'un giriş çıkış noktalarında bilet, izin belgesi ve HES kodu kontrolü yaptı. Sabah saatlerinde de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişelerde her iki istikamette jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüslerine denetim yapıldı. Tek tek durdurulan şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların kimlik, bilet, HES kod ve seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

 


- İstanbul
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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