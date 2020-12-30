Jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi
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Jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

30.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:49

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, şehirler arası toplu ulaşım araçlarını durdurarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şoför ve yolcuların HES kodunu sorguladı.

Ayrıca emniyet kemeri kullanımına, araçta kış lastiği, takograf ve teknik donanımların olup olmadığına bakan ekipler, şoförleri uykusuz yola çıkmamaları ve kış lastiklerini taktırmaları konusunda ikaz etti. Ekipler, denetim esnasında Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlattı.

Bu arada, kış lastiği takılmayan bir yolcu otobüsüne 776 lira ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi
Jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi
Jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi
Jandarma ekipleri şehirler arası toplu ulaşım araçlarını denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney

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