İstanbul'da jandarma ekipleri bayram sınırlamasında denetimlere başladı
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İstanbul'da jandarma ekipleri bayram sınırlamasında denetimlere başladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul'da jandarma ekipleri bayram sınırlamasında denetimlere başladı
23.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:29

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının yanında vatandaşların Vefa Destek Hattı'na yapmış oldukları talepleri de karşılıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının 22-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgesi gereğince gerekli tedbirler alındı. Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi'nde yol kontrolü yapan ekipler sürücülerin izin belgelerini, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların bulunup bulunmadığını kontrol etti. Toplu taşıma araçlarını da durduran jandarma ekipleri yolcuların izin belgesi olup olmadığına baktı. Denetimlerde teknolojik imkanlardan da yararlanan jandarma ekipleri, yerleşim yerleri ile ormanlık alanları helikopter ve drone yardımı ile araçla girilmesine imkan bulunmayan bölgeleri ise Atlı Jandarma Birlikleri ile kontrol ediyor.

Jandarma vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor

Jandarma personeli sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında, emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların Vefa Destek Hattı'na yapmış oldukları talepleri de karşıladı. Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden Arife Papiş'in istekleri Vefa Destek Timleri ve jandarma ekipleri tarafından karşılandı. Papiş, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Jandarmamıza, muhtarımıza herkese teşekkürler. Benim için evde kaldığım süreç çok iyi geçti. Evde rahattım, huzurluyum. Bahçem var yeşillik, sıkılmıyorum. Vefa Destek Hattı gönüllülerine de teşekkür ederim" dedi.

Jandarma 6 binden fazla personelle görevde

Genelge kapsamında 5 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul İl Jandarma komutanlığı 201 Jandarma Asayiş Timi, 8 Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT, 16 Motosikletli Asayiş Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 5 Motosikletli Trafik Timi,

74 Koruma ve Sevk Takımı 12 Olay Yeri İnceleme Timi, 3 Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), Skorsky S-70 Helikopter Unsuru, 2 Su altı Arama Kurtarma Timi ve 2 Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 392 unsur ve 6 bin 220 personel ile görevi başında olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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