Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı

Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu şahıs liderliğindeki uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu şahıs liderliğindeki uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi. 5 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde Fatih'te yabancı uyruklu şahısların işlettikleri ikinci el eşya dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanları ve şahısları mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip ile yabancı uyruklu M.E. isimli şahsı tespit eden jandarma, M.E.nin bağlantılı olduğu şahıslar ile kullandıkları adresleri tek tek belirledi.

Camdan attıkları çanta jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda şüpheliler evin camından bahçeye uyuşturucu dolu çantayı attılar ancak bu durum jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Tamamı yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şüphelilerin ev ve ikinci el eşya satışı yapıldığı beyan edilen iş yerlerinde yapılan aramalarda eşyaların arasına gizlenmiş 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan suç örgütünün lideri M.E. ile, B.N., M.H.N., M.A.B, ve O.B isimli 5 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:14:29. #1.15#

title