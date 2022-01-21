İSTANBUL'DA "İZLANDA KIŞI" ÖNCESİ KIŞ LASTİĞİ UYARISI

İstanbul'a kar uyarısının ardından kış lastiği taktıranların sayısı arttı-İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor" dedi.

İSTANBUL (DHA) - - İstanbul'a kar uyarısının ardından kış lastiği taktıranların sayısı arttı

-İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Yolda kalmamaları ve başka kazalara sebep olmamaları için mutlaka kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor" dedi.

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da bu akşamdan itibaren etkili olması beklenilen kar yağışı öncesi uzmanlardan kış lastiği uyarısı geldi. Meteorolojinin kar uyarısının ardından lastikçilere gidenlerin sayısı da arttı.

"MEVSİMSEL ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN KAZALARI SÜRÜCÜLER OLUŞTURUR"

"KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYANLAR ARAÇLARINI KULLANMASINLAR"

"ANADOLU'DA SÜRÜCÜLER BU ŞARTLARI HAFİFE ALIYOR"

"KAZALARIN YÜZDE 92'Sİ İNSAN KAYNAKLI, ARAÇ BAKIMSIZLIĞI DA İNSAN KAYNAKLI"

"ÜZERİMDE M+S YAZISI OLMALI"

"LASTİK 3 MİLİMETRENİN ALTINA DÜŞTÜKTEN SONRA İŞE YARAMAZ"

"KAZA GEÇİRDİM, ONDAN SONRA KIŞ LASTİĞİ ALMAYA KARAR VERDİM"

Oto lastikçiye kış lastiği taktırmaya gelen vatandaşlardan Ahmet Demir ise, "Daha önceden de kış lastiği kullandığım için bu konuda tecrübem var. Kış lastiği almadan önce sabah erken saatlerde kaza geçirdim, ondan sonra almaya karar verdim" diye konuştu.