İstanbul'da izinsiz pankart astığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest kalan kişiye saldırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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İstanbul'da izinsiz pankart astığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest kalan kişiye saldırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İstanbul'da izinsiz pankart astığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest kalan kişiye saldırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Semir Yapıcı'ya (26), saldırdığı iddia edilen 3 kişiden 1'i yakalandı.

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Semir Yapıcı'ya (26), saldırdığı iddia edilen 3 kişiden 1'i yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Semir Yapıcı'nın işe gitmek üzere Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'taki evinden çıktığı sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğramasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden biri olduğu belirlenen A.S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiği, diğer 2 firarinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun, kentin farklı yerlerinde "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, 16 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda aralarında Semir Yapıcı'nın da bulunduğu 6 kişiyi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semir Yapıcı, 21 Ağustos'ta evinin önünde 3 kişinin sopalı saldırısına uğramış, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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İstanbul'da izinsiz pankart astığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest kalan kişiye saldırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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