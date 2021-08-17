İstanbul'da izinsiz pankart asılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da izinsiz pankart asılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da izinsiz pankart asılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun kentin farklı yerlerinde "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı belirlenen E.A'yı Kartal'da gözaltına aldı. Söz konusu pankartları astığı belirlenen 4 kişi ise Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 1 şüpheli de Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan haklarında işlem yapılan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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