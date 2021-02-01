İstanbul'da izinsiz Foreks'e 4 tutuklama

İstanbul'da izni olmayan internet sitesi üzerinden Foreks işlemleri yapan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'da izni olmayan internet sitesi üzerinden Foreks işlemleri yapan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık konusunda yürüttüğü çalışma kapsamında, 28 Ocak'ta faaliyet alanıyla ilgili üst kuruluşun resmi internet sitesinde bulunan açıklamaların yer aldığı ancak faaliyet izni bulunan kuruluşlar dışında kalan bir internet sitesi üzerinden Foreks işlemleri yapan şahıslara yönelik baskın düzenledi.

Polisin, 3 ikamet ve 2 iş yerine düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış