İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası
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İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası

01.12.2020 04:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 05:02

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi'nde 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi.

Binadaki mekanda çoğu yabancı uyruklu 40 kişiyi yakalayan ekipler, Kovid-19 tedbirlerine ve kurallarına uymadıkları için toplam 120 bin lira idari para cezası kesti.

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Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası
İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası
İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası
İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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