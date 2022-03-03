İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı - Haberler

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İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı

AA, Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul'da İTÜ metro istasyonu geçici süre işletmeye kapatıldı

İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

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AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, İntihar, Metro, Güncel, Haberler

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