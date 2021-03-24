İstanbul'da istinat duvarının çökme anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da istinat duvarının çökme anı kamerada

24.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:27

Kağıthane'de gece saatlerinde sokak üzerindeki bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Kağıthane'de gece saatlerinde sokak üzerindeki bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökme anı güvenlik kameralarına yansırken, altında kalan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Duvarın çöktüğü binadaki vatandaşlar ise panik yaşadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokak üzerindeki bir binaya ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından sesi duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı.

DUVARIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Çökme nedeniyle ise park halindeki servis minibüsü duvarın altında kaldı. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, duvarın çöktüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarı çöküyor. Duvar parçaları servis minibüsünün üstüne düşüyor. Bir süre sonra vatandaşlar dışarıya çıkıyor.

"GECE GÜRÜLTÜYLE ÇÖKMÜŞ"

Servis minibüsü kullanılamaz hale gelen Mürsel Atabey, "Gece aracı buraya çekmişler. Şoförün kendisi burada oturuyor. Gece gürültü geliyor. İniyor ve bakınca minibüsün üzerine düştüğünü görüyor. Binada yaşayanlar var. Arabanın durumunu görüyorsunuz. Ölü ve yaralı yok. Binayı boşaltmadılar, tehlike arz ediyor. Geceden bu yana polis ve zabıta ekipleri geldi. Burayı korumaya aldılar. Bu bölgede çökme çok oluyor" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da istinat duvarının çökme anı kamerada
İstanbul'da istinat duvarının çökme anı kamerada
İstanbul'da istinat duvarının çökme anı kamerada
İstanbul'da istinat duvarının çökme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Türkan Şoray Birkan Sokullu
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da istinat duvarının çökme anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:36:22. #1.16#
title