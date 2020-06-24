İstanbul'da istinat duvarının altında kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor
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İstanbul'da istinat duvarının altında kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor

Esenyurt dün şiddetli yağmur dolayısı ile bir konteyner galerisinde toprak kayması meydana geldi.

İstanbul'da istinat duvarının altında kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor
24.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:44

Esenyurt dün şiddetli yağmur dolayısı ile bir konteyner galerisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. İstinat duvarının altında kurtarılmayı bekleyen araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan drone ile görüntülendi.

Megakentte dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sağanak nedeniyle sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yeri de hasar gördü. Esenyurt Kıraç'ta şiddetli fırtına yüzünden konteyner galerisinde yer alan bir konteynır devrildi. Toprak kayması sonucu devrilen istinat duvarının altında araçlar kaldı. Sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülenen galerinin facianın izlerini taşıdığı görüldü. İstinat duvarının altında kalan araçların ise bugün kurtarılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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