İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU
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İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

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Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAİsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto ediliyor.

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto ediliyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanıyor.

İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU
İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU
İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU
İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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