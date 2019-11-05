İstanbul'da ıspanaklar tezgahda kaldı

05.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:55

İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanak ile birlikte tüketilen yabancı otlardan kaynaklanan zehirlenmelerin ardından bugün pazar tezgahlarında ıspanağın satışı ve fiyatının yarı yarıya düştüğü görüldü. Ispanağın sağlıklı olduğunu müşterisine inandıramayan satıcılar ise çareyi çiğ çiğ ıspanak tüketmekte aradı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanak ile birlikte tüketilen yabancı otlardan kaynaklı zehirlenmelerden dolayı bugün gözler halk pazarlarında ıspanağa çevrildi. Küçükçekmece'de bulunan halk pazarında ıspanak satan satıcılar, çıkan haberlerin ardından ıspanak satışlarının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Çoğu tezgahta ıspanaklar dururken bazı pazarcılar ise bu durumdan dolayı az ıspanak getirdiklerini belirtti. Öte yandan birçok pazarcı ıspanağı zararına sattığını belirtirken bazı satıcılar ıspanakların çöpe gideceğini söyledi. Öte yandan çıkan haberlerin ardından ıspanağın fiyatının 5 TL'den 2 TL'ye kadar düştüğü gözlendi.

"ŞUANA KADAR 50 KİLO SATMAMIZ GEREKİRKEN SADECE 1 KİLO SATTIK"

Vatandaşların ıspanak almaktan çekindiklerini belirten pazarcı Tuncay Yurtseven, "Ispanak satışlarımız durdu. Medyada çıkan haberlerden dolayı durdu. Satışlar çok etkilendi. Vatandaşa sağlıklı olduğunu anlatıyoruz ama inanmıyorlar. Üretici mağdur oldu. Kilosunu 3 liradan satıyoruz. Şuana kadar 50 kilo satmamız gerekiyordu. Şuanda sadece 1 kilo sattık" diye konuştu.

"İSTER İSTEMEZ ETKİLENDİK"

Gönül rahatlığı ile ıspanak alamadığını belirten Mualla Demir, "Gönül rahatlığı ile alamıyoruz. Çok sık değil ama genelde pişiriyoruz. Açıkçası ister istemez etkilendik" dedi.

"GEÇEN SALI 300 KİLO SATTIK BU SALI 150 KİLOYU GÖRMEZ"

Satışlardaki düşüşün yarı yarıya olduğunu vurgulayan pazarcı Mehmet Bilim, "Ispanak satışları biraz düştü. Bu olaylardan dolayı biraz etkiledi bizi. Geçen Salı 300 kilo sattık diyelim bu Salı 150 kiloyu görmez belki de yarı yarıya düşer. Kilosunu normalde 5 liraya satıyorduk. Bugün 2 buçuğa satıyoruz. Vatandaşlar almaya korkuyor" ifadelerini kullandı.

"KIZIM ALMA DEDİ AMA ALDIM, ISPANAKSIZ OLMAZ"

Ispanağı çok sevdiğini ifade eden vatandaş Ümmü Gülsüm Taşlıçay "1 kilo aldım. Kaç senedir yiyoruz zehirlenmiyoruz neden zehirleneceğiz ki korkmadım aldım. Kızım alma dedi ama ben aldım. Ispanaksız olmaz. Güzelce yıkayıp haşlayacağım soğanla üzerinde de yumurta kırar yaparım. Kilosunu 4 liraya aldım" dedi.

"5 LİRALIK ISPANAĞI 3 LİRAYA SATIYORUZ"

Satışlarının azaldığını söyleyen pazarcı Faruk Yetişir, "Bizim ıspanaklar Çatalca'dan geliyor. Şimdiye kadar biz şikayet almadık. Satışlar ister istemez tabii ki etkilendi. Az ıspanak getirdim devamlı müşterilerim alıyor. Çok şükür şimdiye kadar bir şikayet gelmedi. Ispanağı 3 liraya satıyorum. Normalde 5 liraydı yani para kazandığımızdan değil çeşit olsun diye getiriyoruz. Zarardayız" diye konuştu.

"UZUN BİR SÜRE ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Daha önce her hafta ıspanak aldığını belirten Burcu Işık, "Ben çocuğa yedirdim geçen hafta korktum bu hafta yediremiyorum. Uzun bir süre almayı düşünmüyorum. Çünkü çocuğa veriyorum zehirlenme olunca tedirgin oldum. Önceden her hafta alıyordum" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA YEDİRMİYORUZ"

Çocuklarına ıspanak yediremediğini söyleyen Rahime Aydın, "Ispanak almıyoruz. Haberlerde zararlı olduğunu söylüyorlar. Onun için çocuklarımıza yedirmiyoruz. İlaç atmasınlar çocuklarımızdan rahat rahat yesin" ifadelerini kullandı.

(Tunacan Atalay/İHA)

Kaynak: İHA