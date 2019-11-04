İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar

İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.

04.11.2019 16:42
İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.


İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ıspanak numunelerinin alınıp analiz edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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