İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinin nedeni: Ispanağa karışan yabancı otlar
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.
04.11.2019 16:42
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 44 kişinin, ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle zehirlendiği belirlendi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ıspanak numunelerinin alınıp analiz edildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com