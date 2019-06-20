İstanbul'da işlenen Kaşıkçı cinayetinin Suudi aktörleri kimler?

Suudi Arabistan hükümeti, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı 21 şüpheliden 5'i hakkında idam cezası istedi. Birleşmiş Milletler raportörü ise cinayetle ilgili Suudi Veliaht Prens Muhammet Bin Selman'ın da soruşturulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Çarşamba günü sunduğu raporda aralarında ölüm cezası ile karşı karşıya olanların da bulunduğu 11 sanığın ismini açıkladı. Callamard'ın Suudi hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak verdiği isimler, yerel savcılık tarafından doğrulanmadı. Euronews.com'da Görüntüle