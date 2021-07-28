İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısı Sakarya'da yakalandı
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İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısı Sakarya'da yakalandı

İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısı Sakarya'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

İstanbul'da minibüs şoförünün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin aranan zanlı Sakarya'da yakalandı.

İstanbul'da minibüs şoförünün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin aranan zanlı Sakarya'da yakalandı.

Pendik ilçesinde 17 Temmuz'da tartıştığı minibüs şoförü S.K'yi silahla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen firari şüpheli H.Y'nin Serdivan ilçesinde olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'ndeki adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Polisleri görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, evin etrafını saran ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheli H.Y, işlemlerinin ardından İstanbul polisine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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