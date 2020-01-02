İstanbul'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

02.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:04

Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslan D. yönetimindeki 34 LZU 424 plakalı işçi servisi, henüz bilinmeyen nedenle Saadetdere Mahallesi 68. Sokak'ta devrildi.

Yoldan çıkarak boş bir araziye savrulan aracı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA