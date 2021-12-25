Hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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Hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde plaka kısmı kapalı bir kamyoneti durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücünün kaçması üzerine takibe alınan kamyonet, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde durduruldu. Kamyonette bulunan şüpheliler E.Ç, H.K, S.Ç ve Y.C. gözaltına alındı.

Kamyonette yapılan aramada ele geçirilen 4 transpaletten ikisinin Ekinoba ve Gökevler Mahallesi'ndeki iş yerlerinden çalındığı tespit edildi.

Kamyoneti kullanan E.Ç'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken kamyonet de yediemin otoparkına çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ile Y.C. tutuklanırken H.K. ve E.Ç. adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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