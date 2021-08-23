İstanbul'da iş yeri yangını
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İstanbul'da iş yeri yangını

İstanbul'da iş yeri yangını
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Deryalı Sokak'ta bulunan 3 katlı kafenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmazken, iş yerinin çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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