İstanbul'da İş Yeri Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, umuma açık ve alkol satışı yapılan yerlerde denetim yapıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması ile meydana gelebilecek muhtemel asayiş, ahlak ve kumar olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya, 39 ilçede 2 bin 400 polis katıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet, Önleyici Hizmetler, Foto Film Şube müdürlükleri ekipleri, dün 23.00'te başlayıp bugün 01.00'da biten uygulama kapsamında umuma açık ve alkol satışı yapılan yerleri denetledi. Denetlemeye İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 4 bin 248 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında 488 iş yeri ile saat 22.00'den sonra alkol satan 582 iş yeri denetlendi, 34 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde kurallara aykırı hareket eden 49 iş yeri ile 68 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.