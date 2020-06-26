İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu
İSTANBUL'da akşam saatlerinde iş çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu.
26.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:16
İSTANBUL'da akşam saatlerinde iş çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Kent genelinde saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e çıktı.
- İstanbul
Haftanın son gününün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 19.00 itibariyle araç yoğunluğu yüzde 63'e çıktı. Özellikle D-100 Karayolu Edirne istikametinde; Okmeydanı'ndan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk yaşandı. Öte yandan TEM Otoyolu Mahmutbey Gişelere kadar da araç yoğunluğunun oluştuğu görüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA