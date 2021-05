İstanbul'da iş adamına evlenme vaadiyle 328 bin lira dolandırıcılık iddiası

İş adamı Aydın Efe, Çorlu'da emlakçılık yapan bir kadın tarafından 1.5 yılda 328 bin lira dolandırıldığını iddia etti

İSTANBUL - İstanbullu İş adamı Aydın Efe 1.5 yıl boyunca ilişki yaşadığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emlakçılık yapan bir kadın tarafından evlenme vaadiyle 328 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Savcılığa şikayette bulunan Efe, "Önceden böyle kandırdığı çok kişi olmuş. Bu kadın gerçek bir dolandırıcı, ceza alsın istiyorum" derken, Nilay P. ise iddialara, "İddialar doğru değil, bana ve arkadaşıma borcu vardı" yanıtını verdi.

İstanbullu iş adamı Aydın Efe, yaklaşık 1.5 sene önce yeğenine ev satın almak için gittiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki emlakçı Nilay P. ile tanıştı. İddiaya göre, görüşmeye başlayan ikili bir süre sonra sevgili olarak ilişki yaşamaya başladı. Zaman içerisinde gerçekleşen görüşmelerde Nilay P, iş adamı Efe'den 1.5 sene içerisinde farklı gün ve miktarlarda evlenme vaadiyle toplamda 328 bin lira dolandırdı. Süreç içerisinde Nilay P, Efe'nin görüşme taleplerini reddetmeye başladı. Bunun üzerine kadının hal ve hareketlerinden şüphelenen Efe, P'ye verdiği otomobildeki GPS'den kadının yerini buldu. Kadının bir otelde olduğunu tespit eden Efe, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendi.

Dolandırıldığını anlayan iş adamı Efe bunun üzerine avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili konuşan Aydın Efe, "Bundan 1 buçuk yıl önce yeğenime ev almaya gittiğim yerde emlakçı Nilay P. adında bir bayanla tanıştım. Eve bakmaya gittiğimizde aramızda bir sıcak muhabbet oluştu. Evi almadık ama sonra muhabbetimiz oldu. O bana iyi bir insansın dedi. Bende ona karşı boş değildim ve ona aşık oldum. O da bana, 'Benim kimsem yok' falan dedi. Bende onun insanlığına inandım. Aradan bir iki ay geçtikten sonra bana 'benim 50 bin lira ödemem var çok sıkışığım' dedi. Bende 'tamam hallederiz sıkıntı yok' dedim. O parayı gönderdim. Sonra ilerleyen zamanda sevgili olduk. Evlenme vaadinde bulundu. Bir iki sene içinde evleniriz dedi. Bende tamam dedim. Bu konuyla ilgili ben ona sıkıntı yok her zaman yanındayım dedim çok güvendim ona" dedi.

Efe, "Fakat benim üzüldüğüm nokta benden iki günde bir para istemeye başladı. Bana '2 bin gönder, 3 bin gönder oğlum ameliyat olacak oğlumun ayağına film çekilecek' diyerek para istemeye devam ediyordu. Bende gönderiyordum. Kendi ailemden ayrı tuttum onu. Bu birinci yem ben değilmişim daha önceden böyle kandırdığı çok kişi olmuş. Ben mağdurum 328 bin lira toplamda nakit para birde aracımız vardı. Aracımızı aldık. Birde ofisindeki mobilyaları ben aldım. Evindeki eşyalar Çerkezköy'deki bir AVM'den alındı. Orada da zaten benim imzam falan var kendisi de biliyor bütün kamera kayıtları var. Bütün deliller var olay zaten savcılığa intikal etti" ifadelerini kullandı.

İş adamı Aydın Efe, "Yani ben gerçekten mağdurum şunu söylemek istiyorum. Çorlu halkı ve yatırımcılar bu kadına inanmasın. Bu kadın gerçekten hakiki bir dolandırıcı. Yani şunu bilin bu kadın tam bir şeytan. Ben çok yanılmışım ve şuan beni sağda solda mafyalara aratıyor. Kendisi savcılığa vermiş bizde savcılığa verdik. Avukatımla beraber bu konunun peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Ben parasında değilim insanları kullanarak bu yol yürünmez. Özellikle Çorlu halkına sesleniyorum. Suçsuzsa gider savcılığa suçsuzluğunu ispat eder. Ben onun yüzünden ailemle kötü oldum. Bu inandırıcı bir kadın değil bunun güzelliğine aldanmasınlar. Bu kadın sizi güzelliği ile çekebiliyor ve ağına düştünüz mü daha çıkma şansınız yok. Gerçekten bunun ceza almasını istiyorum. Bir sürü şahitlerim var. Çorlu halkından baya mesaj geliyor. Ben kimseden korkmuyorum. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

Efe'yi dolandırdığı iddia edilen Nilay P. ise kendisine telefonla ulaşan İHA muhabirine, "Şu an olay yargıda arkadaşın zaten dosyaları var. Ben gayrimenkul işiyle uğraşıyorum. Ne söylediğini ne ettiğini bilmiyorum. Her şeyi yargıya verdik diyorlar. Ben söyleyeyim size karı koca uzaklaştırmasını aldım. Onlar yargıda şuanda. Öyle bir şey yok. Şahsın bana ve benim arkadaşıma borcu vardır. Elimizde de bütün belgeleri mevcut. Arkadaşım o zaman yargıya suç duyurusunda bulun elindekileri ver de. Bu adam bu şekilde her yeri dolaşan bir insan. Benim adımı kullanan bir insan. Evli bir adama evlenme vadinde nasıl bulunabilirim. Evli olduğunu nüfustan zaten çıkartabilirsiniz. Bu adam evli iki tanede çocuğu var farklı olaylar var. Kesinlikle Aydın beyin iddiaları doğru değildir. Siz bir belge isteyin mesela örnek veriyorum bir belge varsa elinizde bize de bir sunun diyin mesela. Yargıya da başvurduysanız yargıdan bir şeyinizi getirin diyebilirsiniz. Dediğim gibi olay yargıda bizim elimizde savcılıkta suç duyuruları var. Arkadaşımdan para almış hesabında paralar var. Borcu bize var o şahsın. İlkay bey benim eski nişanlım evet doğru bilgi vermiş onu nerden bulmuş bilmiyorum ama böylede bir durum yok yani" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR