İstanbul'da İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İranlı Mesut Mevlevi'nin 14 Kasım 2019'da otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına dahil edilen bilgiler doğrultusunda bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi olduğu öğrenilen M.R.N. gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Cinayette rol alan bir kişinin sahte seyahat belgesiyle İran'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek suikastın gerçekleştiği tarihte Türkiye'de olmadığını ve olayda adı geçen hiç kimseyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Haber takibi yapan TRT World ekibi konsolosluk çalışanlarının saldırısına uğradı

Bu arada, TRT World'den yapılan açıklamada, İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi suikastıyla ilgili haber takibi yapmak için İran'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden TRT World ekibinin, çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Konsolosluk çalışanı 5 kişinin ilk saldırısını polis barikatının engellediği, saldırı sonucu kameranın yere düştüğü anlatılan açıklamada, muhabir Oubai Shahbandar'ın, konsolosluk çalışanlarının yanına giderek neden saldırıda bulunduklarını anlamaya çalıştığı, o esnada cep telefonuyla kayıt yapan muhabirin ikinci kez saldırıya uğradığı kaydedildi.

Olay

Şişli'de, 14 Kasım 2019'da İranlı Mesut Mevlevi, otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, 27 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda, cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise operasyon kapsamında cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişiyi daha sonradan yakalanmıştı. 3 Aralık 2019'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 11 şüpheliden cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K.'nin de aralarında olduğu 7'si tutuklanmış, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya