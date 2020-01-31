İstanbul'da Iraklı kadın ölü bulundu
Haberler » Güncel » İstanbul'da Iraklı kadın ölü bulundu - Haber

İstanbul'da Iraklı kadın ölü bulundu

Iraklı bir kadın, Esenyurt'taki evinde ölü bulundu.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:22
İstanbul'da Iraklı kadın ölü bulundu

Iraklı bir kadın, Esenyurt'taki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitenin 7. katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar polise verdi.


Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla içeriye giren polis ve sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Iraklı Maha Talab'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Talab'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler