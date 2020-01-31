İstanbul'da Iraklı kadın ölü bulundu
Iraklı bir kadın, Esenyurt'taki evinde ölü bulundu.
Iraklı bir kadın, Esenyurt'taki evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitenin 7. katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar polise haber verdi.
Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla içeriye giren polis ve sağlık ekipleri, 29 yaşındaki Iraklı Maha Talab'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Talab'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.