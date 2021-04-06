Son dakika... İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı
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Son dakika... İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal mühendislik ve phishing (sahte site, link vb.) yöntemler kullanarak çok sayıda kişiyi dolandıran, sosyal medya sitelerinde bankaların logolarını taklit edip reklam vererek, bu reklamlar aracılığıyla sahte sitelere erişim sağlayan bir şebeke tespit etti. Vatandaşların bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra yine vatandaşları banka görevlisi gibi arayarak bankacılık bilgilerini ele geçiren suç şebekesin yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkna ederek dolandırdıkları vatandaşların hesaplarındaki paraları üçüncü şahısların hesaplarına göndererek haksız kazanç elde eden 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramaları neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - İSTANBUL

Son dakika... İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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