İSTANBUL'DA İNTERNET KABLOLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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İSTANBUL'DA İNTERNET KABLOLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 5 ilçede bir iletişim firmasının yeraltı internet kablolarının çaldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da 5 ilçede bir iletişim firmasının yeraltı internet kablolarının çaldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Adreslerinde kablo kesme makası, pense ve levye ele geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde 23 Şubat ile19 Nisan tarihleri arasında 17 farklı kablo hırsızlığı yapıldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve olaylarda kullanmış oldukları aracın plakalarını tespit etti. Şüpheliler M.T., İ.P., U.C.Ç. ve A.R.S. isimli şüpheliler önceki gün ve dün düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları kablo kesme makası, pense, levye ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Şüpheli A.R.S. adli makamlarca serbest bırakılırken, yapılan sorgulamasında benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan diğer şüpheliler M.T., İ.P. ve U.C.Ç. ise bugün adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'DA İNTERNET KABLOLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İSTANBUL'DA İNTERNET KABLOLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İSTANBUL'DA İNTERNET KABLOLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İSTANBUL'DA İNTERNET KABLOLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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