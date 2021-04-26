İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı
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İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı İstanbul'da bir çok ilçede bir iletişim firmasına ait internet kablolarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir çok ilçede bir iletişim firmasına ait internet kablolarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son dönemde artan kablo hırsızlığı ile ilgili ilçe genelinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde 23 Şubat ile 19 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 17 farklı kablo hırsızlığına adı karışan 4 şüphelinin kimlik bilgileri, adresleri ve olaylarda kullandıkları aracın plakası belirlendi. M.T., İ.P., U.C.Ç. ve A.R.S. adlı kablo hırsızları, emniyet ekiplerinin takibi sonucunda dün ve önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların saklandıkları adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları kablo kesme akası, pense, levye ve benzeri el aletleri ele geçirildi. Emniyet götürülen şüphelilerin polisteki ifade işlemleri bu sabah tamamlandı. Zanlılardan A.R.S., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Yapılan sorgulamalarda benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan M.T., İ.P. ve U.C.Ç. adlı 4 şüpheli, bu sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların mahkemedeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı
İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı
İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı
İstanbul'da internet kablolarını çalan 4 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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