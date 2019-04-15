İstanbul'da İnşatta Dehşet

Kartal'da bir inşaatta elleri ve ayakları arkadan bağlı bir erkek cesedi bulundu. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. İddiaya göre Kartal Karlıktepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta işçiler tarafından kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Elleri ve ayakları arkadan bağlanmış haldeki cesedi bulan işçiler durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA