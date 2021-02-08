İndirimli ürün satma vaadiyle 37 kişiyi dolandırdığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

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Beşiktaş'ta, indirimli ürün satma vaadiyle 37 kişiden topladıkları 5 milyon 700 bin lira sipariş parasıyla kaçma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Beşiktaş'ta, indirimli ürün satma vaadiyle 37 kişiden topladıkları 5 milyon 700 bin lira sipariş parasıyla kaçma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Beşiktaş'ta 37 kişi, E.K. ve kız arkadaşı H.A.'nın bir internet sitesinden indirimli satın aldıkları altın ve çeşitli ürünler için ödeme yaptıkları, şüphelilerin paraları alıp kaçarak kendilerini dolandırdıkları iddiasıyla polise müracaatta bulundu.

bir alışveriş sitesinden indirimli altın ve çeşitli ürünler getirdiğini söyleyip vatandaşlara satarak güveninin kazanan ve daha sonra 37 kişiden topladıkları 5 milyon 700 bin liralık sipariş parasını alarak kaçtıkları iddiasıyla dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin 30 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Ukrayna'ya kaçtıklarını, ülkeye alınmadığı için yurda döndüklerini öğrenen bazı mağdurların havalimanında toplandıklarını, şüphelilerin havalimanından taksiyle kaçtıklarını belirledi.

Ekipler, şüpheli E.K. ve kız arkadaşı H.A.'nın başkasına ait kimlikle bir otele giriş yaptıklarını tespit etmesi üzerine 3 Şubat'ta otele düzenlediği baskınla 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 8 bin 300 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 37 kişiden yaklaşık 5 milyon 700 bin lira topladıkları, mağdur sayısının artabileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı