İstanbul'da ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da trafik yoğunluğu, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması da beklenenler arasında. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı gördü

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title