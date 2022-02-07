İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti.

2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci dönemi bugün çalacak ders zili ile başlayacak. Sabah saatlerinde de okullarına ve işyerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

Trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 51'i geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ'da da yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title