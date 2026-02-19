Haberler

İstanbul'da ilk iftarda pide kuyruğu havadan görüntülendi

İstanbul'da ilk iftarda pide kuyruğu havadan görüntülendi
Güncelleme:
İstanbul'da ilk iftar öncesinde pide kuyrukları oluştu.

İstanbul'da ilk iftar öncesinde pide kuyrukları oluştu. Arnavutköy'de, fırınların önünde oluşun uzun pide kuyruğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da ilk iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Arnavutköy'de pide almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar, pideler erkenden tükendiğini öğrenince ekmek alarak fırından ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
