İstanbul'da ilk iftarda pide kuyruğu havadan görüntülendi

İstanbul'da ilk iftar için pide almak isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Arnavutköy'de pide almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar, pideler erkenden tükendiğini öğrenince ekmek alarak fırından ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı