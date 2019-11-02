İSTANBUL'DA İLK GÜN BİLANÇOSU: 63 ÇAKARLI ARAÇ YAKALANDI

02.11.2019 11:33

YASAĞIN ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi. "Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4'er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86.172 lira ceza kesildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Dün çekilen çakar denetimleri

Kaynak: DHA