İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
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İstanbul'da ilginç kazalar kamerada

07.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:41

Beyoğlu'nda sokak arasında seyir halinde olan motosikletli bir kurye, kontrolü kaybederek park halindeki otomobile çarptı.

Beyoğlu'nda sokak arasında seyir halinde olan motosikletli bir kurye, kontrolü kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Kasımpaşa'da tek tekerlek üzerinde gitmeye çalışan motosikletli kurye yere savrulurken, Gaziosmanpaşa'da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, sokak arasında seyir halinde olan motosikletli kurye bir anlık dalgınlık sonucu gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarparken, kurye ise yere savrularak yaralandı.

ŞOV YAPARKEN YERE SAVRULDU

Kasımpaşa'da geçtiğimiz ay meydana gelen bir başka kazada da, şov için motosikletle tek tekerlek üzerinde giden kurye dengesini kaybederek yere savruldu. Gaziosmanpaşa'da ise çöp konteynerine çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İlginç kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada
İstanbul'da ilginç kazalar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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