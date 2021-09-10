İstanbul'da ilginç kaza: Tek teker şovu sonrası arkadaşını düşürdü

Kağıthane'de sokak içerisinde tek teker yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü, ön tekeri indirdiği sırada arkasındaki arkadaşı yola düşerek yaralandı.

Kağıthane'de sokak içerisinde tek teker yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü, ön tekeri indirdiği sırada arkasındaki arkadaşı yola düşerek yaralandı. Yaşanan ilginç kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Çağlayan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer A'nın (22) kullandığı motosiklete arkadaşı Muhammet Emre K. (16) ile binerek sokak içiresinde tek teker şov yapmaya çalıştı. Sürücü Ömer A. sokakta tek teker yaparak ilerlerken, ön tekeri indirdiği sırada Muhammet Emre K. dengesini kaybederek yola düşüp yaralandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaralı Muhammet Emre K.'nın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Muhammet Emre A. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tek teker şov yaparken arkadaşını düşürdü

Kağıthane'de tek teker yaparken arkadaşının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücünün tekeri indirdiği sırada arkasındakinin düştüğü, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar ve sonrasında yaralının ambulansa alınması yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı