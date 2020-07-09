İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı
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İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı

İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasır yüklü kamyonun kasası karayoluna yan yattı.

09.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:16

İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasır yüklü kamyonun kasası karayoluna yan yattı. Kazada kamyonda maddi hasar meydana gelmezken kasanın yan yatması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Atatürk Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hasır yüklü kamyonetin kasası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından virajı alamayarak yan yattı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan ürünler sağa sola saçılırken, sürücüye herhangi bir şey olmadı. Kazada kamyonun kasasının kamyondan koparak yan yatması ilginç görüntüler oluşturdu. Kaza esnasında kazanın olduğu bölgede başka bir aracın olmaması bir faciayı önledi.

Kazada ortalığa saçılan hasırlar ve yükler, olay yerine gelen başka bir kamyon ile taşındı.

İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı

Kaynak: İHA

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