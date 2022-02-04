BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da ilginç hırsızlık... Parasını alamayınca çalıştığı firmanın meyve kasalarını çaldı

İSTANBUL İstinye'de bir şahıs önceden çalıştığı firmadan parasını alamayınca, firmanın süpermarkete teslim ettiği meyve ve sebzelerin kasalarını çaldı. Yaklaşık 25 bin lira değerindeki 3 bin adet kasayla kaçan şahıs, Bağcılar'da trafik kazasına karışınca yakayı ele verdi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Sarıyer İstinye'de bir süpermarkette geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen olayda, bir tarım ürünleri firmasında önceden şoförlük yapan Özkan Ü., 34 ZA 5813 plakalı kapalı kasa minibüsle eskiden teslimat yaptığı süpermarkete geldi. Marketin mal kabul bölümüne gelen şahıs, teslim edilen meyve ve sebzelerin boş kasalarını minibüse yükledi. Dakikalar sonra şahıs yaklaşık 25 bin lira değerindeki 3 bin adet kasayla olay yerinden ayrıldı.

Parasını alamayınca firmanın kasalarını çaldı

Olayın ardından mal kabul bölümündeki firmaya ait alanda boş kasaları göremeyen tarım ürünleri firmasının yetkilisi Musa Y. market yetkilileriyle görüştü. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu boş kasaların Y.'nin bölge sorumlusu olduğu firmada şoförlük yapan Özkan Ü. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Musa Y. emniyete giderek "işyerinden hırsızlık" suçundan şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü İstinye Ş.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özkan Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada polis ekipleri, şüpheli Özkan Ü.'nün hırsızlık olayında kullandığı 34 ZA 5823 plakalı minibüs ile Bağcılar'da yaralanmalı bir trafik kazası geçirdiği bilgisine ulaştı.

Şahıs kazaya karışınca yakalandı

Harekete geçen Sarıyer polisi Özkan Ü.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyette verdiği ifadesinde, daha önceden çalıştığı tarım ürünleri firmasından alacağı olduğunu fakat alamadığı için bu firmaya ait plastik kasa konulan yerlere giderek alacağına karşılık kasaları aracına koyup aldığını itiraf etti. Emniyette "işyerinden hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan Özkan Ü. adliyeye sevk edildi.