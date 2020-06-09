İstanbul'da ilginç görüntü...Tekne viyadüğe takıldı
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İstanbul'da ilginç görüntü...Tekne viyadüğe takıldı

İstanbul'da ilginç görüntü.

09.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:43

İstanbul'da ilginç görüntü...Tekne viyadüğe takıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda vinç üzerindeki tekne viyadüğe takıldı

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda vincin üstündeki tekne sürücünün yüksekliği hesaplayamaması sonucu viyadüğe takıldı. İlginç görüntü kameralara yansırken, tekne başka bir vincin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalı olduğu öğrenilen tekne marinadan alınarak vinç yardımıyla tamiri götürülmek üzere yola çıkarıldı. Trafikte vincin üzerindeki tekne, sürücünün yüksekliği hesaplayamaması sonucu viyadüğe takıldı. Olayın ardından vinç sürücüsü, başka bir vinç operatöründen yardım istedi. Diğer vincin gelmesinin ardından viyadüğe takılan tekne kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından tekne tamirata götürülürken, ilginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ilginç görüntü...Tekne viyadüğe takıldı

Kaynak: İHA

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