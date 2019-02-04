İstanbul'da İkinci Yarıyıl Trafiği
Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN / İSTANBUL DHA2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.
Kaynak: DHA