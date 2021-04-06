İstanbul'da ikinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da ikinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da ikinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi

Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye, 12 bin 554 lira para cezası kesildi ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye, 12 bin 554 lira para cezası kesildi ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 2 Nisan'da Küçüksu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde 34 MLH 72 plakalı otomobilin sürücüsü M.D.'nin, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli M. D.'yi yakaladı. Sürücüye, drift yapmaktan 12 bin 554 lira para cezası uygulandı ve 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı ihlali sebebiyle ehliyeti süresiz iptal edildi.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.???????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ahmet Kural Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da ikinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:44:12. #1.14#
title