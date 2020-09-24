İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapıldı

24.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:20
İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapıldı

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

"Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hükmü kapsamında avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı, İstanbul'da ikinci baronun kurulması için yeterli imzayı topladı.

Yeni baronun kurucular kurulu üyeleri Paksoy, Ceylan, Karslı ve Tatlı, 2 binin üzerinde avukatın imzasını ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim ederek, ikinci baro kurulması için başvuru yaptı.

Türkiye Barolar Birliği önünde açıklama yapan Şengül Karslı, avukatların imzalarıyla tarihe not düşüldüğünü belirtti.

Karslı, "Yeni baronun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliğinden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takibinde gerçekleştireceğimiz genel kurulla birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır." dedi.

"Faydalarını ülkemiz görecektir"

Kurucular kurulu üyesi avukat Cavit Tatlı ise yeni kurulacak baroyla avukatların biriken sorunlarına, yapılması gerekenlere eğileceklerini ve bunları gündeme getireceklerini söyledi.

Tatlı, "Baromuz kurulduğunda yaptıklarımızla, çoklu baronun, yeni baronun faydalarını önce avukatlar, adli teşkilat sonra da tüm ülkemiz görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluş çalışmaları için yola çıktıklarında "2 bin imzayı bulamazlar" denildiğine işaret eden Cavit Tatlı, 2 binin üzerinde imzayla başvuru yaptıklarını dile getirdi.

Tatlı, Türkiye Barolar Birliğinin yetki vermesinin ardından genel kurul yapacaklarını ve daha sonra baronun tüzel kişilik kazanacağını aktardı.

Avukat Niyazi Paksoy da çoklu baronun Türkiye'de ilk olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamanın bulunduğunu ifade etti.

Paksoy, çoklu baro sisteminin hukuk dünyasına katkı sağlayacağını, savunmayı güçlendireceğini de belirtti.

Kurucular kurulu üyesi Avukat Necati Ceylan ise kurulacak baronun hak ve adaleti, mesleki dayanışmayı gerçekleştireceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Volkan Bozkır Halife Hafter Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Gülay Halil Sezai Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim
Daha Fazla Bursa Deprem Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 18:22:08. #1.14#
title