İstanbul'da ikinci baro için ilk adım atıldı İstanbul'da ikinci baro için adım atıldı.

İstanbul'da ikinci baro için adım atıldı. Barolarda tekelciliği bitiren, kamuoyunda 'çoklu baro' olarak bilinen düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Böylece avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin imzayla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı.

İlk ikinci baro girişimi İstanbul'da oldu. Bir araya gelen avukatlar, yeni baro için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da ikinci baro için gerekli 2 bin imzaya ulaşıldı. RESMİ SÜREÇ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Mevcut avukat sayısına göre ise Ankara, İzmir ve Antalya'da da birden fazla baro kurulabiliyor. Kanun uyarınca her baro, baro başkanı dahil 4 delege ve ilaveten 5 bin avukat için bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği'nde temsil edilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA