İstanbul'da iki yeni Millet Bahçesi hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da iki yeni Millet Bahçesi hizmete açıldı

İstanbul'da yapımı tamamlanan Halkalı ve Başakşehir Ayazma millet bahçeleri hizmete açıldı.

İstanbul'da iki yeni Millet Bahçesi hizmete açıldı
05.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:00

İstanbul'da yapımı tamamlanan Halkalı ve Başakşehir Ayazma millet bahçeleri hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde, telekonferans yöntemiyle İstanbul'a bağlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Kasım 2018'den itibaren kente 7 millet bahçesinin kazandırıldığını anımsattı.

İstanbul'un 8'nci millet bahçesi olan 98 bin 500 metrekarelik Halkalı Millet Bahçesi'nin de hizmete alındığını dile getiren Yerlikaya, bu güzel hizmetin Küçükçekmece'ye ve kente kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yerlikaya, "Dünya Çevre Günü'nde İstanbulumuza Küçükçekmecemize en güzel hediye olarak millet bahçemiz gerçekten tarihi bir hizmet oldu. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah, Bismillah." demesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve bazı AK Parti milletvekilleri millet bahçesinin açılış kurdelesini kesti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıktı

Halkalı ve Başakşehir Ayazma millet bahçeleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "81 İlimize 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefi doğrultusunda Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da tamamlanan millet bahçeleriyle birlikte açıldı.

Halkalı Millet Bahçesi; 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna ve 4 bin 483 ağaca sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Başakşehir'in dördüncü millet bahçesi olan ve vadi görünümü korunarak 41 bin metrekare alan üzerine kurulan Ayazma Millet Bahçesi'nin ise 31 bin 56 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak tasarlandı.

Spor, piknik ve çocuk oyun alanları gibi birçok aktivite sahası olan parkta, 1521 metrekarelik çiçek bahçeleri, 2 bin 570 metrekarelik bisiklet yolu ve koşu parkuru, kütüphaneli millet kıraathanesi, yürüme alanları, çay bahçesi, dinlenme ve seyir terasları ile otopark da bulunuyor.

Yeni açılan bahçelerle İstanbul'daki Millet Bahçesi sayısı 9'a çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi Haber
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Hasan Polatkan
Magazin Murat Boz Ece Erken Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Ankara Operasyon Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İstanbul'da iki yeni Millet Bahçesi hizmete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 18:00:07. #1.15#
title